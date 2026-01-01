Unsere kleine Farm
Folge 15: Die Blutvergiftung
47 Min.
Eigentlich stand für diesen Tag ein Ausflug mit der Familie auf dem Programm. Doch Caroline Ingalls wird daran gehindert: Sie soll für den Kirchen-Basar einen ihrer hervorragenden Kuchen backen. Während sich die restliche Familie zur Abfahrt bereit macht, verletzt sich die Mutter an einem Stück Draht. Was anfangs nur wie ein kleiner, unbedeutender Riss aussieht, wird plötzlich zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung ...
