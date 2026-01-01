Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19
Folge 19: Ein Geschenk für Mutter

47 Min.

Caroline Ingalls wünscht sich schon lange ein schönes chinesisches Porzellangeschirr. Charles, der seine Frau mit dem teuren Geschenk überraschen will, renoviert heimlich das Haus Elizabeth Thurmonds. Mrs. Thurmond ist Witwe - und äußerst attraktiv. Und so verbreiten sich bald die wildesten Gerüchte. Als Charles schließlich mit den Renovierungsarbeiten fertig ist, kauft er das Geschirr und macht sich auf den Heimweg. Zu Hause erwartet ihn dann die größte Ehekrise seines Lebens.

SAT.1 GOLD
