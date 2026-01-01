Unsere kleine Farm
Folge 2: Brillenschlange
47 Min.Folge vom 21.01.2026
Marys schulische Leistungen werden mit jedem Tag schlechter. Nicht einmal ihre Klassenlehrerin Mrs. Beadle kann sich dies erklären. Schließlich kommt der Zufall Charles zu Hilfe: Mary ist kurzsichtig. Der Augenarzt behebt das Problem im Handumdrehen durch eine Brille. Nun bringt Mary zwar auf Anhieb ihre gewohnten Leistungen, dafür muss sie aber vom ersten Tag an mit den Hänseleien ihrer Mitschüler zurechtkommen. Sie beschließt, das verhasste Nasenfahrrad zu "verlieren".
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH