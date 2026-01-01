Unsere kleine Farm
Folge 14: Nur Zweite
Eine große Auszeichnung für Mary Ingalls: Sie soll Walnut Grove beim staatlichen Mathematik-Wettbewerb in Minneapolis vertreten. So eine Reise ist teuer, und Charles muss aus finanziellen Gründen die Teilnahme seiner Tochter absagen. Schließlich übernimmt das Schulkomitee die Reisekosten. Für Mary und ihre Mutter beginnt eine aufregende Reise. Während der Abwesenheit der beiden "größeren Frauen" führt Laura den Haushalt - und sie scheint ihre Rolle sichtlich zu genießen.
