Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17
Unsere kleine Farm

Folge 17: Störenfried

47 Min.

Miss Beadle wird mit einigen ungezogenen Schülern nicht mehr fertig. Deshalb beschließt der Schulbeirat, einen anderen Lehrer einzustellen. Traurig verlässt Miss Beadle ihre Schulkinder. Mr. Hannibal Applewood greift von der ersten Minute an rigoros durch. Besonders Laura hat der verbohrte Pauker im Visier - weil sie Miss Beadles bevorzugte Schülerin war. Schließlich hat auch Charles die Nase voll: Auf einer Sitzung des Schulbeirats wird Applewood zur Rechenschaft gezogen.

SAT.1 GOLD
