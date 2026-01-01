Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11
Folge 11: Die Wundermedizin

47 Min.Ab 6

Reverend Alden feiert seinen Geburtstag. In der Gemeinde versucht jeder, den anderen hinsichtlich der Geschenke zu übertrumpfen. Auch Laura und Mary überlegen sich die tollsten Sachen. Doch für ein Geschenk braucht man Geld. Die Mädchen kommen auf eine Idee: Sie wollen mit dem Geld aus der Kasse des Kindergottesdienstes Arznei kaufen, und diese dann an andere Gemeindemitglieder wieder verkaufen - mit einem Aufpreis, versteht sich. Diese Idee bringt die Mädchen in Teufels Küche.

