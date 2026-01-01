Unsere kleine Farm
Folge 13: Die Sprechmaschine
47 Min.
Schon am ersten Schultag hat sich Laura in Mitschüler Jason verliebt. Der ist vor allem an technischen Erfindungen interessiert. Nellie Oleson, die sich ebenfalls in Jason verknallt hat, setzt ihren größten Trumpf ein: Thomas Alva Edisons neueste Sprechmaschine. Doch Nellie muss erkennen, dass Jasons Interesse mehr der Maschine als ihr gilt. Gekränkt will sie Jason auch keiner anderen gönnen: Mit Hilfe der Aufzeichnungsmaschine versucht sie, Laura vor der Klasse bloßzustellen.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH