Unsere kleine Farm
Folge 20: Die Jahrhundertfeier
47 Min.
Die Vorbereitungen für die große Jahrhundertfeier im Städtchen Walnut Grove laufen auf Hochtouren. Doch die aufgeregte Vorfreude erhält einen jähen Dämpfer, als bekannt wird, dass die Steuern erhöht werden sollen. Die Belastung trifft besonders den Russen Yuli Pyatakow. Er hatte sich gerade eine kleine Farm gekauft, ohne zu wissen, dass er die Schulden mitübernehmen musste. Doch zu guter Letzt wird doch noch ausgiebig gefeiert, und das ist nicht zuletzt ein Verdienst Pyatakows.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH