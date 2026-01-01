Unsere kleine Farm
Folge 21: Der verlorene Sohn
47 Min.
Nach jahrelanger Abwesenheit kehrt Granville, der Sohn von Mrs. Whipple, wieder zu seiner Mutter zurück. Eine Kriegsverletzung, die er sich als Soldat im Bürgerkrieg zugezogen hatte, machte ihn von Morphium abhängig. Granville hofft, in seiner Heimat Musikunterricht geben zu können. Er will seine schreckliche Vergangenheit verarbeiten. Das geht zunächst überraschend gut, doch dann werden wieder Erinnerungen wach ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
