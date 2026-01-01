Unsere kleine Farm
Folge 10: Schummeleien
44 Min.Ab 6
In der Schule stehen die großen Abschlussprüfungen bevor. Die Lehrerin Mrs. Garvey macht sich um ihren Sohn Andrew große Sorgen; ausgerechnet er ist nicht fleißig genug. Nellie Oleson, die durch außergewöhnlich gute Noten hervorsticht, soll Andrew Nachhilfeunterricht geben. Doch anstatt den Jungen zu unterrichten, zeigt ihm das durchtriebene Mädchen einen ganz anderen und wesentlich bequemeren Weg, zu guten Noten zu kommen: Er soll mit Spickzetteln arbeiten - wie sie auch.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH