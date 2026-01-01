Unsere kleine Farm
Folge 3: Der beste Spieler
47 Min.Ab 6
Tom Carlin glaubt, durch seine Erblindung vollkommen nutzlos geworden zu sein. Auch sein Vater sieht keinen Grund, den Jungen etwas Vernünftiges lernen zu lassen. Als Tom bei einem ungewöhnlichen Footballspiel mitmacht, gewinnt er dadurch neues Selbstbewusstsein. Als man ihn bittet, in einem Spiel zwischen einer armen und einer reichen Schule mitzuspielen, ist er einverstanden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH