Unsere kleine Farm
Folge 14: Der Kunsttischler
47 Min.Ab 6
Albert geht bei dem 80-jährigen Tischler Isaac Singerman in die Lehre, dem einzigen Einwohner jüdischen Glaubens in Walnut Grove. Und da sich Albert weigert, sich von dem einsamen alten Mann abzuwenden, wird er von seinen Klassenkameraden als "Judenfreund" angeprangert und verprügelt. Nach dieser Lektion über "Vorurteile" lernt Albert auch von Isaac etwas: nämlich, was es mit den Lügen und Gerüchten über Juden und deren Tradition tatsächlich auf sich hat ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
