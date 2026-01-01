Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 19
47 Min.Ab 6

Jonathan Garvey hat einen schweren Fehler gemacht, als er Judd Larrabee vor dessen Familie beschämte. Judd ist dermaßen gedemütigt, dass er sich rächen will. Als kurz darauf Garveys Scheune abbrennt, wird Larrabee, der seine Unschuld beteuert, der Brandstiftung und der Körperverletzung angeklagt. Zu allem Überfluss reagiert der unbelehrbare Rassist dann auch noch empört, als er erfährt, wer zu den Geschworenen zählt: Joe Kagan, der einzige Schwarze in Walnut Grove.

