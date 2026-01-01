Unsere kleine Farm
Folge 4: Der dicke Mann
45 Min.Ab 6
Der dicke John Bevins, der in der Blindenschule allerhand Reparaturarbeiten verrichtet, wird von den Kindern ständig verspottet. Zwar hält John eine strenge Diät, ist aber trotzdem ziemlich beleibt - und deshalb schämt sich seine Tochter Amelia für ihn. Als er bei Dacharbeiten abstürzt, erkennt Amelia, was sie ihrem Vater angetan hat. Sie begreift, dass sich der Wert eines Menschen nicht nach dessen Aussehen bemisst ...
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH