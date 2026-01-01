Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der dicke Mann

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4
Der dicke Mann

Der dicke MannJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 4: Der dicke Mann

45 Min.Ab 6

Der dicke John Bevins, der in der Blindenschule allerhand Reparaturarbeiten verrichtet, wird von den Kindern ständig verspottet. Zwar hält John eine strenge Diät, ist aber trotzdem ziemlich beleibt - und deshalb schämt sich seine Tochter Amelia für ihn. Als er bei Dacharbeiten abstürzt, erkennt Amelia, was sie ihrem Vater angetan hat. Sie begreift, dass sich der Wert eines Menschen nicht nach dessen Aussehen bemisst ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen