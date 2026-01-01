Unsere kleine Farm
Folge 7: Harriets Klatschzeitung
47 Min.Ab 6
Walnut Grove bekommt endlich eine Zeitung. Als der Verleger Mrs. Oleson erlaubt, eine Klatschkolumne zu schreiben, ist in der Stadt der Teufel los: Denn Mrs. Oleson benutzt die Kolumne prompt, um die Leute zu verleumden und über alles und jeden Lügen zu verbreiten. Nur ihre eigene Familie kommt gut weg. Die Leser sind entsetzt - und beschließen zurückzuschlagen: Endlich einmal soll auch Mrs. Oleson am eigenen Leib spüren, wie es ist, von anderen verleumdet zu werden.
