Unsere kleine Farm
Folge 20: Licht und Schatten
47 Min.Ab 6
Eine wirklich erfreuliche Nachricht sorgt bei den Ingalls für Aufregung: Mary verkündet aus heiterem Himmel, dass sie Helligkeit und Dunkelheit wieder unterscheiden kann. Die Familie hofft natürlich, dass Mary ihr Sehvermögen wiedererlangt. Charles warnt die Seinen zwar vor übertriebenen Hoffnungen, fährt aber sofort mit Mary zu Dr. Fromm, einem Augenspezialisten. Vor lauter Freude bemerkt niemand, dass die Neuigkeit Marys blinden Mann Adam in tiefe Depressionen stürzt.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
