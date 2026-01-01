Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Reise nach Walnut Grove (2)

SAT.1 GOLD
Staffel 5
Folge 12
Folge 12: Die Reise nach Walnut Grove (2)

44 Min.Ab 6

Für Mrs. Oleson ist die Reise nach Walnut Grove äußerst beschwerlich. Eine große Überraschung erlebt sie, als sich die kleine Gruppe mit anderen blinden Schülern aus St. Louis trifft. Denn nicht nur die Kinder sind farbig, sondern auch deren Lehrerin Hester Sue. Für die rassistische Mrs. Oleson gibt es eine Menge zu lernen. In Walnut Grove angekommen, zeigt sich Mr. Larrabee über die vielen Farbigen gar nicht erfreut - und bekommt deshalb einigen Ärger mit Mrs. Oleson.

