Die Stadt (2)

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 2
Folge 2: Die Stadt (2)

45 Min. Ab 6

Um seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können, bittet Charles seinen Chef, Mr. Standish, um einen Vorschuss. Doch Standish bleibt hart. Charles versetzt daraufhin heimlich seine geliebte Geige. Bevor der Geburtstag gefeiert werden kann, rettet Charles noch den Waisenjungen Albert vor dem Sheriff. Außerdem wird er in eine üble Schlägerei verwickelt. Aber dann wird es doch noch ein schönes Fest, bei dem auch Charles ein überraschendes Geschenk erhält.

