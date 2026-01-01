Unsere kleine Farm
Folge 2: Die Stadt (2)
45 Min.Ab 6
Um seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können, bittet Charles seinen Chef, Mr. Standish, um einen Vorschuss. Doch Standish bleibt hart. Charles versetzt daraufhin heimlich seine geliebte Geige. Bevor der Geburtstag gefeiert werden kann, rettet Charles noch den Waisenjungen Albert vor dem Sheriff. Außerdem wird er in eine üble Schlägerei verwickelt. Aber dann wird es doch noch ein schönes Fest, bei dem auch Charles ein überraschendes Geschenk erhält.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH