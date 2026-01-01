Unsere kleine Farm
Folge 6: Mein Kälbchen Fagin
45 Min.Ab 6
Da Albert Farmer werden möchte, kauft ihm Charles ein Kälbchen. Albert ist überglücklich, und schon bald nennt er Charles "Pa". Als er mitbekommt, dass dadurch Lauras Eifersucht geweckt wird, packt er seine Sachen und verlässt die Farm. Charles macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH