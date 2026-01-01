Unsere kleine Farm
Folge 21: Ein kleines bisschen Liebe
47 Min.Ab 6
Charles Ingalls ist bei dem wohlhabenden Pferdezüchter Brett Harper zu Gast, mit dem er im Auftrag eines Freundes ein Geschäft abschließen soll. Dabei stellt sich Harper als ziemlich liebloser Vater und Ehemann heraus, der außerdem dem Alkohol verfallen ist. Charles gerät in einen schweren Gewissenskonflikt, als sich Harpers Frau und die Kinder immer mehr ihm zuwenden. Charles versucht, die familiäre Situation der Harpers durch ein klärendes Wort zu entspannen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH