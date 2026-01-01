Unsere kleine Farm
Folge 11: Das Licht des Himmels (2)
41 Min.Ab 6
Adam bereitet sich gewissenhaft auf seine Aufnahmeprüfung zum Jurastudium vor. Nur bei sehr gutem Abschneiden kann er auf ein Stipendium hoffen. Schließlich ist es so weit: Adam fährt nach Minneapolis, um sich der viertägigen Eignungsprüfung zu unterziehen. Der erste Tag läuft hervorragend, abends geht er aus. Dabei wird er niedergeschlagen und ausgeraubt. Am nächsten Morgen erwacht er im Krankenhaus. Als er trotzdem versucht, sich der Prüfung zu stellen, bricht er zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH