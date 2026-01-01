Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Licht des Himmels (2)

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 11
Folge 11: Das Licht des Himmels (2)

41 Min.Ab 6

Adam bereitet sich gewissenhaft auf seine Aufnahmeprüfung zum Jurastudium vor. Nur bei sehr gutem Abschneiden kann er auf ein Stipendium hoffen. Schließlich ist es so weit: Adam fährt nach Minneapolis, um sich der viertägigen Eignungsprüfung zu unterziehen. Der erste Tag läuft hervorragend, abends geht er aus. Dabei wird er niedergeschlagen und ausgeraubt. Am nächsten Morgen erwacht er im Krankenhaus. Als er trotzdem versucht, sich der Prüfung zu stellen, bricht er zusammen ...

