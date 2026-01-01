Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 9
Folge 9: Der Zweikampf

44 Min.Ab 6

Charles und sein Schwiegersohn Almanzo steigen in Jonathans Fuhrunternehmen ein. Als sie eine Fracht nach Sleepy Eye transportieren sollen, können sie sich nicht über die günstigste Strecke einigen. Die beiden schließen eine Wette ab: Charles fährt die lange und ebene Straße, Almanzo den kurzen, aber hügeligen Weg. Wer bis Mittag das Ziel nicht erreicht hat, muss zur Strafe das Abendessen kochen. Doch beide erleben ihre Überraschungen, und das nicht nur bezüglich der Strecke ...

