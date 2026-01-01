Unsere kleine Farm
Folge 12: Aufstand der Frauen
47 Min.Ab 6
In Walnut Grove taucht eine Frauenrechtlerin auf, die die Männer auffordert, einen Antrag zu unterschreiben. Ein Gesetz soll geändert werden, der besagt, dass alles Eigentum der Frau bei ihrer Heirat in den Besitz des Mannes übergeht. Als sich die Männer weigern, diese Forderung zu unterstützen, kommt es zum Geschlechterkampf. Schließlich greifen die Frauen zu einem wirkungsvollen Mittel: Sie beschließen, ihre Männer zu verlassen - so lange, bis sie unterschreiben ...
