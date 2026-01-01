Unsere kleine Farm
Folge 2: Laura und Almanzo (2)
45 Min.Ab 6
Almanzos neu erworbenes Land ist völlig verdorrt, weil der ehemalige Besitzer den Fluss abgedämmt hat. Almanzo ist gezwungen, das Land für einen Pappenstiel zu verkaufen. Der Traum vom eigenen Heim ist ausgeträumt, und deshalb wird auch die Hochzeit mit Laura verschoben. In der Zwischenzeit will Laura im Nachbarort als Lehrerin arbeiten, um Geld zu verdienen. Doch Almanzo, der sich in seinem Stolz verletzt sieht, ist strikt dagegen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH