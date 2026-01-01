Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Brieffreunde

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 8
Brieffreunde

BrieffreundeJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 8: Brieffreunde

47 Min.Ab 6

Albert hat sich in das Foto seiner Brieffreundin verliebt. Um ihr zu imponieren, flunkert er in seinen Briefen: Er beschreibt sich als groß und außerordentlich athletisch. Doch auch die hübsche Leslie ist ihm gegenüber nicht ehrlich: Sie erzählt von Tanzstunden und Ballettunterricht, obwohl sie gelähmt an einen Rollstuhl gefesselt ist. Die Flunkerei der beiden funktioniert ganz gut und tut niemandem weh - bis Albert eine Gelegenheit nutzt, um Leslie zu besuchen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen