Unsere kleine Farm
Folge 8: Brieffreunde
47 Min.Ab 6
Albert hat sich in das Foto seiner Brieffreundin verliebt. Um ihr zu imponieren, flunkert er in seinen Briefen: Er beschreibt sich als groß und außerordentlich athletisch. Doch auch die hübsche Leslie ist ihm gegenüber nicht ehrlich: Sie erzählt von Tanzstunden und Ballettunterricht, obwohl sie gelähmt an einen Rollstuhl gefesselt ist. Die Flunkerei der beiden funktioniert ganz gut und tut niemandem weh - bis Albert eine Gelegenheit nutzt, um Leslie zu besuchen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH