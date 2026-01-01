Unsere kleine Farm
Folge 15: Ein Lied für Hester Sue
47 Min.Ab 6
Der schwarze Farmer Joe Kagan hat sich in Hester Sue, eine Lehrerin an der Blindenschule, verliebt. Joe verkauft seinen Hof und zieht in die Stadt, um sich von nun an ernsthaft um Hester Sue zu bemühen. Kaum in der Stadt, muss er erfahren, dass diese einen anderen Mann heiraten wird - ausgerechnet einen arroganten und unsympathischen Beerdigungsunternehmer. Joe kann und will nicht glauben, dass dies wirklich Hester Sues letztes Wort ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH