Unsere kleine Farm
Folge 16: Auf Wiedersehen, Mrs. Wilder
44 Min.Ab 6
Schulminister Mr. Stohler inspiziert zusammen mit Mrs. Oleson die Schule. Da die Schüler auf Lauras Fragen nicht reagieren, übt Mrs. Oleson eine ebenso heftige wie unsachliche Kritik an der Lehrerin. Wütend kündigt Laura ihren Job. Pech für die Schüler, denn nun übernimmt Mrs. Oleson persönlich den Unterricht. Neben einer Schuluniform werden weitere Schikanen eingeführt. Doch die Schüler rächen sich - und zwar exakt bei der nächsten Unterrichtsvisitation durch Mr. Stohler.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH