Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Auf Wiedersehen, Mrs. Wilder

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 16
Auf Wiedersehen, Mrs. Wilder

Auf Wiedersehen, Mrs. WilderJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 16: Auf Wiedersehen, Mrs. Wilder

44 Min.Ab 6

Schulminister Mr. Stohler inspiziert zusammen mit Mrs. Oleson die Schule. Da die Schüler auf Lauras Fragen nicht reagieren, übt Mrs. Oleson eine ebenso heftige wie unsachliche Kritik an der Lehrerin. Wütend kündigt Laura ihren Job. Pech für die Schüler, denn nun übernimmt Mrs. Oleson persönlich den Unterricht. Neben einer Schuluniform werden weitere Schikanen eingeführt. Doch die Schüler rächen sich - und zwar exakt bei der nächsten Unterrichtsvisitation durch Mr. Stohler.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen