Nellie und ihr Mann Percival freuen sich auf die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes. Als Percivals Eltern nach Walnut Grove kommen, wird die Freude getrübt, denn zwischen ihnen und Mrs. Oleson kommt es zu einem heftigen Streit um die zukünftige Religionszugehörigkeit des Kindes. Während Mrs. Oleson darauf besteht, dass "ihr" Enkel als Christ aufwächst, will Percivals nicht weniger sturer Vater durchsetzen, dass "sein" Enkel als Jude erzogen wird ...

