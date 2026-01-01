Unsere kleine Farm
Folge 7: Lauras Eifersucht
41 Min.Ab 6
Laura nimmt ihren Job als Lehrerin sehr ernst, und das führt dazu, dass sie lieber hinter ihren Büchern sitzt, als den Haushalt zu führen. Schließlich kommt es darüber mit Almanzo zu einem heftigen Streit. Am nächsten Tag besucht Laura ihren Mann an seiner Arbeitsstelle, um sich für ihre Nachlässigkeit zu entschuldigen. Dabei wird sie Zeugin, wie sich Almanzo mit der Komponistin Brenda Sue Longworth unterhält - zu intim, wie Laura findet. Sie beschließt, Almanzo zu verlassen ...
