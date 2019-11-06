Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Die Verlobung

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Tag der Verlobung von Julius und Christine naht. Zwischen den Brüdern herrscht nach wie vor der Kriegszustand, denn Julius möchte verhindern, dass Alexander in die Schokoladenfabrik einsteigt. Lieber verzichtet er auf seinen Firmenanteil ganz, als seinen Bruder als Mitinhaber zu akzeptieren. Er regt sich derart auf, dass er die groß angekündigte Verlobungsfeier absagen will! Charlotte ist außer sich ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

