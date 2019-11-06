Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Unter den Linden
Folge 11: Die Verlobung
45 Min.
Der Tag der Verlobung von Julius und Christine naht. Zwischen den Brüdern herrscht nach wie vor der Kriegszustand, denn Julius möchte verhindern, dass Alexander in die Schokoladenfabrik einsteigt. Lieber verzichtet er auf seinen Firmenanteil ganz, als seinen Bruder als Mitinhaber zu akzeptieren. Er regt sich derart auf, dass er die groß angekündigte Verlobungsfeier absagen will! Charlotte ist außer sich ... Rechte: Sat.1
Unter den Linden
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1