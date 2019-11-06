Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die Versuchung

Folge 2: Die Versuchung

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Charlotte Gravenhorst verlangt, dass Anna das Haus verlassen muss, doch Friederike kann mithilfe ihres Vaters durchsetzen, dass das Mädchen bleiben darf. Erst wenn sie eine neue Stellung gefunden hat, muss sie gehen. Der Hausherrin ist das gar nicht recht ... Alexander Gravenhorst steht indes unter Druck: Spielschulden drücken ihn, er braucht dringend Geld. Weder Julius noch Arthur sind bereit zu helfen. Da Alexander niemanden findet, hilft er sich selbst aus der Klemme ... Rechte: Sat.1

