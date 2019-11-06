Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Unter den Linden
Folge 8: Geständnisse
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Charlotte erfährt, dass Christine Olearius, Julius' "Fastverlobte", unter schweren Depressionen leidet. Christines Eltern fordern, dass Julius sich um ihre Tochter kümmert. Der hat allerdings die Nase voll, denn Christine hat keinen seiner vielen Briefe beantwortet. Schließlich sucht Julius sie auf und stellt sie zur Rede. Dabei erfährt er Ungeheuerliches ... Rechte: Sat.1
Unter den Linden
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe: 0
0