Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Geständnisse

Folge 8: Geständnisse

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Charlotte erfährt, dass Christine Olearius, Julius' "Fastverlobte", unter schweren Depressionen leidet. Christines Eltern fordern, dass Julius sich um ihre Tochter kümmert. Der hat allerdings die Nase voll, denn Christine hat keinen seiner vielen Briefe beantwortet. Schließlich sucht Julius sie auf und stellt sie zur Rede. Dabei erfährt er Ungeheuerliches ... Rechte: Sat.1

