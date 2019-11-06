Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Idas Geheimnis

Folge 9: Idas Geheimnis

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Alexander und Julius geraten in einen heftigen Streit, als Alexander seinem Vater mitteilt, in die Firma einsteigen zu wollen. Julius ist alles andere als begeistert, er traut seinem Bruder das Management nicht zu. Auch Friederike, die aus England zurückgekehrt ist, kann nicht vermitteln. Schließlich versucht Ida, bei Arthur ein gutes Wort für Alexander einzulegen, als sie plötzlich ein Telegramm erhält. Tränenüberströmt verlässt sie daraufhin das Haus ... Rechte: Sat.1

