Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Idas GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 9: Idas Geheimnis
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Alexander und Julius geraten in einen heftigen Streit, als Alexander seinem Vater mitteilt, in die Firma einsteigen zu wollen. Julius ist alles andere als begeistert, er traut seinem Bruder das Management nicht zu. Auch Friederike, die aus England zurückgekehrt ist, kann nicht vermitteln. Schließlich versucht Ida, bei Arthur ein gutes Wort für Alexander einzulegen, als sie plötzlich ein Telegramm erhält. Tränenüberströmt verlässt sie daraufhin das Haus ... Rechte: Sat.1
Unter den Linden
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
0