Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Der verlorene Sohn

Der verlorene Sohn

Folge 3: Der verlorene Sohn

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Julius hält bei Hugo Olearius um die Hand seiner Tochter an, doch zu seiner Überraschung erhält er eine Abfuhr von dem neureichen Stahlmagnaten. Olearius zweifelt an seiner Liebe und befürchtet, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gravenhorsts könnten ausschlaggebend sein - Julius ist tief gekränkt. Alexander wird dabei ertappt, als er das Geld, das er Arthur gestohlen hat, heimlich an seinen Platz zurücklegen will ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

