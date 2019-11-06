Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Gegen jedes RechtJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 5: Gegen jedes Recht
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Friederike steht Konventionen, Normen und Tabus der Zeit kritisch gegenüber. Vielleicht ein Grund, warum sie sich Hermann, dem Kutscher, zugewandt hat. Er jedoch will sie nicht nur für sich, sondern auch politisch für die Sache der Arbeiter gewinnen. Nach einer Versammlung kommt es zu Unruhen zwischen Polizei und Teilnehmern: Friederike und Hermann werden verhaftet, nur Anna kann fliehen. Rechte: Sat.1
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Unter den Linden
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Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sat.1