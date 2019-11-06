Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Gegen jedes Recht

Gegen jedes RechtJetzt kostenlos streamen

Unter den Linden

Folge 5: Gegen jedes Recht

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Friederike steht Konventionen, Normen und Tabus der Zeit kritisch gegenüber. Vielleicht ein Grund, warum sie sich Hermann, dem Kutscher, zugewandt hat. Er jedoch will sie nicht nur für sich, sondern auch politisch für die Sache der Arbeiter gewinnen. Nach einer Versammlung kommt es zu Unruhen zwischen Polizei und Teilnehmern: Friederike und Hermann werden verhaftet, nur Anna kann fliehen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unter den Linden
SAT.1 GOLD

Unter den Linden

Alle 1 Staffeln und Folgen