Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Die RückkehrJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 1: Die Rückkehr
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei den Gravenhorsts herrscht Aufregung: Julius, der älteste Sohn und Hoffnungsträger der Firma, kehrt aus Afrika zurück. Seine Eltern Arthur und Charlotte blicken seiner Ankunft mit großer Ungeduld entgegen, da die Geschäfte nicht gut laufen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unter den Linden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1