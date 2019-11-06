Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Unter den Linden
Folge 4: Vorhang auf!
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Hausdiener Carl hat sich in die Operettendiseuse Greta Clavue verliebt. Er ist sich sicher, sein Glück gefunden zu haben, aber Greta bleibt ihm die Antwort auf seinen Heiratsantrag schuldig. Umso entsetzter ist Carl, als sie wenig später Paul, Arthurs Bruder, zu den Gravenhorsts begleitet. Auch Charlotte ist über die neue Gefährtin ihres Schwagers schockiert, denn sie riecht ihr allzu aufdringlich nach Bühne ... Rechte: Sat.1
Unter den Linden
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
