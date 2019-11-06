Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Das DuellJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 7: Das Duell
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alexander Gravenhorst stellt sich einem Duell, bei dem er verletzt wird. Sein Sekundant bringt ihn nach Hause. Das Duellieren ist offiziell verboten, und Alexander als Offizier steht unter besonderer Beobachtung. Die Eltern sind dennoch erleichtert, als er nur verwundet ist. Auch Arthur versöhnt sich mit seinem Sohn. Plötzlich steht das ehemalige Dienstmädchen Pauline vor der Tür - mit erstaunlichen Neuigkeiten ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unter den Linden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1