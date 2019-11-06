Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Das Duell

Unter den Linden

Folge 7: Das Duell

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alexander Gravenhorst stellt sich einem Duell, bei dem er verletzt wird. Sein Sekundant bringt ihn nach Hause. Das Duellieren ist offiziell verboten, und Alexander als Offizier steht unter besonderer Beobachtung. Die Eltern sind dennoch erleichtert, als er nur verwundet ist. Auch Arthur versöhnt sich mit seinem Sohn. Plötzlich steht das ehemalige Dienstmädchen Pauline vor der Tür - mit erstaunlichen Neuigkeiten ... Rechte: Sat.1

