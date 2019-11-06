Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die WendeltreppeJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 12: Die Wendeltreppe
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Jeden Tag muss Anna ein Tablett mit Brot und Wasser für Charlotte in die Bibliothek bringen. Nachts wagt sie heimlich eine Erkundung der so geheimnisvollen Bibliothek und findet eine Geheimtür, die zu einer Wendeltreppe führt. Am nächsten Tag nach der Tablettübergabe folgt sie Charlotte unbemerkt durch die Geheimtür. Die Wendeltreppe führt auf den Dachboden, wo Charlotte ein großes Geheimnis versteckt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unter den Linden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
0