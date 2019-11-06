Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Die Wendeltreppe

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Jeden Tag muss Anna ein Tablett mit Brot und Wasser für Charlotte in die Bibliothek bringen. Nachts wagt sie heimlich eine Erkundung der so geheimnisvollen Bibliothek und findet eine Geheimtür, die zu einer Wendeltreppe führt. Am nächsten Tag nach der Tablettübergabe folgt sie Charlotte unbemerkt durch die Geheimtür. Die Wendeltreppe führt auf den Dachboden, wo Charlotte ein großes Geheimnis versteckt ... Rechte: Sat.1

