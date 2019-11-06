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Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der Kaiser kommt

Der Kaiser kommtJetzt kostenlos streamen

Unter den Linden

Folge 6: Der Kaiser kommt

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Große Aufregung im Hause Gravenhorst - der Kaiser hat seinen Besuch angekündigt. Plötzlich kippt Köchin Emma um. Zu Carls Überraschung bietet ausgerechnet Anna ihre Hilfe an. Währenddessen beobachtet Ida Friederike und Hermann beim Austausch von Zärtlichkeiten und wartet nur auf eine Chance, ihr Wissen auch Charlotte mitzuteilen. Bald kommt für sie die Gelegenheit ... Rechte: Sat.1

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