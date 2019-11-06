Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der Kaiser kommtJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 6: Der Kaiser kommt
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Große Aufregung im Hause Gravenhorst - der Kaiser hat seinen Besuch angekündigt. Plötzlich kippt Köchin Emma um. Zu Carls Überraschung bietet ausgerechnet Anna ihre Hilfe an. Währenddessen beobachtet Ida Friederike und Hermann beim Austausch von Zärtlichkeiten und wartet nur auf eine Chance, ihr Wissen auch Charlotte mitzuteilen. Bald kommt für sie die Gelegenheit ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unter den Linden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sat.1