Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
LiebesdingeJetzt kostenlos streamen
Unter den Linden
Folge 13: Liebesdinge
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Wieder einmal steht den Gravenhorsts ein Fest ins Haus - diesmal ist Onkel Paul der Gastgeber. Er lädt die Familie samt Dienstboten zu sich nach Hause ein. Der besondere Anlass: Paul Gravenhorst und Greta Clavue wollen heiraten! Arthur und Charlotte versuchen partout, Onkel Paul von seiner Idee abzubringen ... Rechte: Sat.1
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Genre:Drama, Geschichte, Historisches Drama
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Copyrights:© Sat.1