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Unter den Linden

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Liebesdinge

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Unter den Linden

Folge 13: Liebesdinge

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Wieder einmal steht den Gravenhorsts ein Fest ins Haus - diesmal ist Onkel Paul der Gastgeber. Er lädt die Familie samt Dienstboten zu sich nach Hause ein. Der besondere Anlass: Paul Gravenhorst und Greta Clavue wollen heiraten! Arthur und Charlotte versuchen partout, Onkel Paul von seiner Idee abzubringen ... Rechte: Sat.1

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