Staffel 4Folge 1vom 19.09.2016
Verdächtig
Folge 1: Du gehörst zu mir
23 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 12
Detektei-Chefin Antonia Knopf wird Zeugin eines Überfalls. Sie kann den Täter vertreiben, doch der Schock bei Kioskinhaberin Moni Siegel (39) sitzt tief. Die erste heiße Spur führt die Ermittler Sophie Bergmann und Heiner Mies zum Imbissbesitzer von gegenüber. Als dann Monis Mitbewohnerin spurlos verschwindet, müssen die Detektive klären, ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen. Plötzlich geht es um Leben und Tod.
Verdächtig
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12