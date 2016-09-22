Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 5vom 22.09.2016
Verhängnisvolle Versuchung

24 Min.Folge vom 22.09.2016Ab 12

Marco Fischer (36) wird mit einem verfänglichen Video erpresst! 30.000 Euro in bar oder seine Frau erfährt von seinem angeblichen Seitensprung. Detektei-Chefin Antonia Knopf übernimmt den Fall mit ihrem Team Iris Hauser und Chris Brandt. Die Ermittler finden heraus, dass die Erpresserin nicht alleine arbeitet und wollen ihr noch vor der Geldübergabe das Handwerk legen.

