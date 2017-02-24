Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 24.02.2017
Du kommst hier nicht rein

Du kommst hier nicht reinJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 2: Du kommst hier nicht rein

24 Min.Folge vom 24.02.2017Ab 12

Einbruch, Mobbingattacken am Arbeitsplatz und anonyme Anrufe: Lissy Benen (24) ist nervlich am Ende und schaltet die Detektei Knopf ein. Das Ermittlerteam Antonia Knopf, Iris Hauser und Chris Brandt nimmt das Umfeld der Friseurin unter die Lupe. Schon bald decken die Detketive auf, wie gefährlich der Täter wirklich ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen