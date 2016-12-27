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Verdächtig

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 27.12.2016
Wo bist Du?

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Verdächtig

Folge 8: Wo bist Du?

23 Min.Folge vom 27.12.2016Ab 12

LKW-Fahrer Thorsten Hanselmannn (45) tritt seine Tour nicht an und bleibt verschollen. Seine verzweifelte Frau Meike (43) wendet sich an Detektei-Chefin Antonia Knopf. Die setzt beide Ermittlerteams auf den Fall an. Detektiv Chris Brandt entdeckt in der Fuhre von Thorsten Hehlerware. Hat der sich abgesetzt? Oder schwebt der Familienvater in Gefahr? Detektiv Heiner Sturm ermittelt undercover in der Spedition.

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