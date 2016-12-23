Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 10vom 23.12.2016
Gefahr im Cyberspace

Folge 10: Gefahr im Cyberspace

23 Min.Folge vom 23.12.2016Ab 12

Julia Webers (27) Job steht auf dem Spiel. Anzügliche Fotos tauchen auf allen Computern ihrer Kollegen auf. Detektei-Chefin Antonia Knopf schleust die junge Ermittlerin Sophie Bergmann undercover in die Versicherungsagentur ein. Parallel deckt Ermittler Heiner Sturm auf, dass jemand Julia Webers Identität geklaut hat. Mit ihren Daten wurden unzählige Pakete bestellt und diverse Überweisungen getätigt. Wer will der jungen Frau schaden?

