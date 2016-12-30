Staffel 4Folge 3vom 30.12.2016
Verdächtig
Folge 3: Sturz von Wolke 7
23 Min.Folge vom 30.12.2016Ab 12
Nicole Bauer (38) ist sich sicher, dass ihr Mann eine Affäre hat. Nach einem riesigen Streit taucht der 39-Jährige unter. Die Ermittlungen von Detektei-Chefin Antonia Knopf und ihrem Team Iris Hauser und Chris Brandt deuten auf einen Seitensprung mit einer 18-Jährigen hin. Doch die komplette Wahrheit bringt einen noch viel größeren Betrug ans Licht.
