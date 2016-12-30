Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 30.12.2016
Sturz von Wolke 7

Sturz von Wolke 7Jetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 3: Sturz von Wolke 7

23 Min.Folge vom 30.12.2016Ab 12

Nicole Bauer (38) ist sich sicher, dass ihr Mann eine Affäre hat. Nach einem riesigen Streit taucht der 39-Jährige unter. Die Ermittlungen von Detektei-Chefin Antonia Knopf und ihrem Team Iris Hauser und Chris Brandt deuten auf einen Seitensprung mit einer 18-Jährigen hin. Doch die komplette Wahrheit bringt einen noch viel größeren Betrug ans Licht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen