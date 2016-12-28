Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 6vom 28.12.2016
Folge 6: Ich kann Dich sehen

24 Min.Folge vom 28.12.2016Ab 12

Bäckereibesitzerin Marie Scheffer (32) wird verfolgt und bedroht. Die Detektive Chris Brandt und Iris Hauser um Detektei-Chefin Antonia Knopf ermitteln im direkten Umfeld der jungen Frau. Nimmt jemand Rache an Marie wegen ihrer Zivilcourage bei einem Raubüberfall? Oder ist die 32-Jährige Opfer eines Stalkers? Die Ermittler tun alles, um den Psychoterror zu stoppen.

