Staffel 4Folge 6vom 28.12.2016
Ich kann Dich sehenJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 6: Ich kann Dich sehen
24 Min.Folge vom 28.12.2016Ab 12
Bäckereibesitzerin Marie Scheffer (32) wird verfolgt und bedroht. Die Detektive Chris Brandt und Iris Hauser um Detektei-Chefin Antonia Knopf ermitteln im direkten Umfeld der jungen Frau. Nimmt jemand Rache an Marie wegen ihrer Zivilcourage bei einem Raubüberfall? Oder ist die 32-Jährige Opfer eines Stalkers? Die Ermittler tun alles, um den Psychoterror zu stoppen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12