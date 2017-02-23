Staffel 4Folge 7vom 23.02.2017
Das Schweigen der Tochter
Folge 7: Das Schweigen der Tochter
24 Min.Folge vom 23.02.2017Ab 12
Birgit Wolters (39) ist verzweifelt: Ihre 17-jährige Tochter ist schwanger. Über den Vater ihres ungeborenen Kindes schweigt Ronja beharrlich. Detektei-Chefin Antonia Knopf und ihr Ermittlerteam Sophie Bergmann und Heiner Sturm schließen nicht aus, dass die Schülerin einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Ronjas Sportlehrer gerät in den Fokus der Ermittlungen. Als das Mädchen spurlos verschwindet, kämpfen Antonia Knopf und ihr Team gegen die Zeit.
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12