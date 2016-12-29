Staffel 4Folge 4vom 29.12.2016
Mein fremder MannJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 4: Mein fremder Mann
24 Min.Folge vom 29.12.2016Ab 12
Jana Spayer (32) und Daniel Wolf (37) stehen vor dem Standesbeamten, als plötzlich eine Hochschwangere den Saal stürmt und behauptet, Daniel wäre der Vater ihres Kindes. Für Jana bricht eine Welt zusammen. Sie beauftragt die Detektivin Antonia Knopf mit ihrem Team Sophie Bergmann und Heiner Mies, die Wahrheit herauszufinden. Die Ermittler stoßen dabei auf gleich mehrere Geheimnisse in Janas direktem Umfeld.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12