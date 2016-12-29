Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 29.12.2016
Mein fremder Mann

Mein fremder MannJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 4: Mein fremder Mann

24 Min.Folge vom 29.12.2016Ab 12

Jana Spayer (32) und Daniel Wolf (37) stehen vor dem Standesbeamten, als plötzlich eine Hochschwangere den Saal stürmt und behauptet, Daniel wäre der Vater ihres Kindes. Für Jana bricht eine Welt zusammen. Sie beauftragt die Detektivin Antonia Knopf mit ihrem Team Sophie Bergmann und Heiner Mies, die Wahrheit herauszufinden. Die Ermittler stoßen dabei auf gleich mehrere Geheimnisse in Janas direktem Umfeld.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen